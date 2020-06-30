В автобусах проводятся дополнительные мероприятия, в том числе по соблюдению водителями и пассажирами правил использования медицинских масок. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"С учетом пассажиропотока, наши сотрудники в 34 заранее определенных пунктах контролируют использование медицинских масок водителями и пассажирами, проводят беседы просветительского характера с пассажирами и еще раз доводят до их внимания важность использования масок",- отметили в агентстве.

По данным БТА, интенсивные меры контроля, принятые в последние несколько дней, уже дают положительные результаты. Отмечается, что мониторинги показывают значительный рост числа людей, пользующихся медицинскими масками в автобусах, и ответственное соблюдение правил пассажирами заслуживает одобрения.

"Учитывая, что использование медицинских масок обязательно, мы еще раз рекомендуем пассажирам подходить к этим вопросам с пониманием, с позиции социальной ответственности", - говорится в сообщении.