Тысячи людей вступились за приговоренного к смерти медведя

Министр окружающей среды Италии и тысячи простых итальянцев вступились за медведя, приговоренного к смерти после нападения на туристов. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 22 июня в итальянской провинции Тренто. 59-летний Фабио Миссерони (Fabio Misseroni) и его сын, 28-летний Кристиан Миссерони (Christian Misseroni), наткнулись на медведя, когда шли по горной тропе. Зверь схватил ногу Кристиана, однако Фабио прыгнул ему на спину и заставил разжать челюсть.

Медведь отпустил молодого человека, затем сбросил Фабио, укусил его и ударил лапой, сломав ему ногу в трех местах. Чтобы отвлечь хищника от отца, Кристиан принялся прыгать перед ним и хлопать в ладоши. В итоге медведь оставил туристов и скрылся в лесу.

Губернатор Тренто Маурицио Фугатти (Maurizio Fugatti) подписал приказ, разрешающий отлов и убийство медведя, напавшего на туристов. Для идентификации провинившегося животного предполагалось использовать анализ. Образцы слюны и шерсти животного нашли на ранах и одежде пострадавших.