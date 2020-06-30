К концу года без работы останутся почти 340 млн человек

К концу 2020 года около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Эксперты подчеркивают, что это худший сценарий, который возможен, если опять повсеместно введут карантин из-за коронавируса. В то же время при базовом сценарии, на фоне оживления экономической активности, без работы останутся около 140 млн человек. А если же спрос восстановится быстро, то реализуется позитивный прогноз и под сокращения попадут 34 млн человек.

По данным МОТ, во втором квартале этого года работу уже потеряли 400 млн человек по всему миру, что превысило ранее прогнозируемые показатели на 10,7%.