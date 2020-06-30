Эмин Агаларов: Я продал машины, чтобы выплатить зарплаты

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», — заявил изданию Эмин Агаларов.

Бизнес крупного владельца торговых площадей и застройщика Crocus Group, который президент группы Араз Агаларов в апреле сравнил с тонущим кораблем, по-прежнему в сложном положении. Об этом РБК заявил сын миллиардера и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.

Он отметил, что пока заработала примерно половина активов Crocus Group, а в ее выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных коронавирусом.

«Мы потеряли 90% наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяца и изо дня в день, и я не могу сказать, что после открытия они уменьшатся, потому что арендаторы, которые открываются на территории наших торговых центров, тоже не могут платить аренду», — пояснил бизнесмен. Он заявил, что экономика будет ощущать последствия вызванного пандемией кризиса еще как минимум полгода-год после того, как «все откроется».

Агаларов отметил, что в нынешний кризис продал три машины из своего гаража, чтобы выплатить зарплаты. Но, чтобы платить зарплаты 15 000 сотрудников, пришлось брать кредиты.

«Оттого что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10% этих сотрудников», — заявил он.