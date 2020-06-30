Глава ВОЗ назвал жизнь с коронавирусом «новой нормой»

Эпидемия коронавируса становится для людей по всем миру обыденностью, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, жизнь с COVID-19 — это уже «новая норма», так как до конца пандемии еще далеко и темпы распространения вируса ускоряются, передает China Daily.

В то же время глава ВОЗ отметил, что многие страны достигли значительного прогресса в борьбе с инфекцией. Тем не менее глобально ситуация улучшится только после разработки вакцины, добавил он.