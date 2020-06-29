NASA в третий раз отложило запуск миссии на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило перенести запуск марсохода на Красную планету. Как сообщает Cnet, причиной стали технические проблемы.
Уточняется, что отправить аппарат на Марс не удалось «из-за задержки обработки, возникшей во время операции по инкапсуляции космического корабля». Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity упакованы и будут ждать 22 июля. По данным СМИ, задержка до 11 августа не критична для миссии, но если NASA не успеет отправить марсоход до этой даты, то следующий шанс выпадет не ранее 2022 года из-за положения Земли относительно Марса.
Ранее NASA уже два раза отменяло запуск марсохода.