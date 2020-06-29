В Азербайджане подорожает бензин Aİ-95

С 1 июля бензин марки A-95 в Азербайджане подорожает на 0,10 маната.

Как передает Report, стоимость бензина этой марки составит 1,2 маната.

Напомним, что 1 мая премиум бензин Aİ-95 подешевел на 0,10 маната.

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