В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 3831 человека.

За все время в Москве выявлено более 221 тысячи заразившихся коронавирусом, из них более 150 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 647,8 тысячи случаев COVID-19.