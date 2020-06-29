Пока же ни одной стране мира никакого всеобщего иммунного восприятия ковида со знаком плюс достичь не удалось. Ни в Швеции, где все пустили на самотек и вышли на первое место по умершим от коронавируса на миллион населения, ни в Новой Зеландии, где первыми объявили о победе над ковидом, но он, коварный, объявился там вновь. Обо всем этом haqqin.az беседовал с основателем и генеральным директором московского Центра Genetico, председателем совета директоров Института стволовых клеток человека Артуром Исаевым.

Между тем в мире сейчас разворачиваются острые дискуссии об этичности коллективного иммунитета. Дело в том, что коллективный иммунитет связан с огромным риском многократного увеличения летальности. Одни считают формирование такого иммунитета опасным экспериментом, утверждая, что это не что иное, как естественный отбор. Другие уверяют, что коллективный иммунитет не прихоть, а суровая реальность, с которой придется мириться, пока нет эффективных вакцин и лекарств.

В Азербайджане общее число зараженных приближается к 18 тысячам, то есть примерно 0,2% населения. Нетрудно представить, какая огромная масса людей остается незащищенной. Почти пятикратный рост заражений в июне по сравнению с апрелем-маем означает, что сейчас риск заразиться в общественном транспорте или маркете, если не надеть маску, в пять раз выше, чем в прошлом месяце.

Сегодня, судя по всему, наблюдается начало формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Но какой ценой?.. Всеобщий иммунитет вырабатывается, когда большинство населения переболело и стало невосприимчивым к повторному заражению. В этом случае вирус просто не находит себе нового хозяина, так как у всех вокруг будет иммунитет, то есть неблагоприятная среда для размножения коронавируса. По мнению специалистов, коллективный иммунитет в условиях отсутствия вакцины и эффективных лекарств может остановить перевернувшую мир пандемию COVİD-19 в отдельно взятой стране.

Июнь в Азербайджане ознаменовался многократным ростом инфицированности коронавирусом. Хотя по логике событий после закрытия границ, двухмесячного карантина в апреле-мае, когда контакты между людьми, казалось бы, сводились к минимуму, со снятием карантина ничего экстраординарного произойти не должно было бы. Однако неожиданно вектор заражений резко пошел вверх. Или карантин не соблюдался в полном объеме, или рано сняли ограничения…

- Как вы относитесь к возможности победить коронавирус всем миром, то есть всем переболеть и выработать коллективный иммунитет? Один американский ученый сказал, что это будет всеобщий тест на выживаемость и старикам тут не место…

- При существующем уровне вирулентности коронавируса и возможности распространяться количество контактов очень сильно влияет на увеличение числа инфицированных людей. Представим, что общее число переболевших достигло 70% , то есть из 10 человек 7 имеют иммунитет, а трое нет. Если заболеет один из трех, у которых нет иммунитета, то чисто статистически ему будет сложно встретить среди 9 человек двух оставшихся без иммунитета людей. Эпидемия прекратится потому, что большая часть популяции будет с иммунитетом. В этом случае можно будет говорить о конце эпидемии ковида. Поэтому коллективный иммунитет очень важен и может появиться в двух случаях: если большинство переболеет, или будет проведена широкая вакцинация. На сегодняшний день вакцины нет. Идет интенсивная работа по разработке вакцины, и как только она появится, можно будет значительную часть населения иммунизировать, создать популяционный иммунитет и решить вопрос прекращения эпидемии. Однако при варианте, когда для выработки коллективного иммунитета надо, чтобы почти все переболели, появляется большая проблема, связанная с высокой летальностью от пневмонии. Многие убедились, что высокая летальность от коронавируса SARS-COV2 не просто рассказы, а реальные цифры.

- Считается, что смертельной угроза является прежде всего для людей 65+. То есть основная проблема коллективного иммунитета заключается в пожилых людях?

- В разных возрастных группах отмечается разный процент смертности. И там, где в возрастной структуре населения немало пожилых людей, количество летальных исходов очень высокое. Такая летальность связана с природой заболевания, и эти цифры высоки даже в возрасте 30-40 лет. Соотношение широкого распространения и высокой смертности приводят к высокому числу жертв от этого респираторного заболевания.

Когда, предположим, выявляют тысячу инфицированных, то надо учесть, что за день до этого они могли свободно общаться и заражали других. Еще как минимум столько же людей с бессимптомной формой заболевания остаются не выявленными. Независимо от того, какое число из них инфекционно опасное - они общались и повышали количество людей, которые потенциально могут заболеть.

- В Европе, США, России сняли ограничения ради спасения экономики. Но вот на юге США инфицированных стало больше, чем в Нью-Йорке в апреле, в Германии вынуждены были закрыть на карантин две федеральные земли, а Британия с возросшей интенсивностью инфекции, видимо, переместится на первое место по количеству зараженных…

- Сейчас есть такой положительный фактор, как летний период, и были надежды, что тепло смягчит эпидемиологическую ситуацию. Однако в жарком Израиле наступивший еще три месяца назад летний период не стал препятствием для распространения коронавируса. Так что со снятием карантинных ограничений мы видим всплеск заболеваемости, который является продолжением первой волны.

Мне понятно желание правительств и людей снять карантин, избавить людей от психологической изоляции, устранить эмоциональную напряженность, помочь экономике, бизнесу и т.д. Но такой подход приведет к еще большему увеличению заболеваемости с последующей еще большей настороженностью со стороны населения. Если сегодня сняли ограничения, а завтра выяснится, что люди массово умирают, то это окажет еще большее негативное воздействие на людей и станет новым основательным ударом по экономике. Поэтому следует учитывать, что снятие жестких карантинных мер может привести к увеличению заболеваемости и смертности, и в конечном счете приведет к определенному дисбалансу в управлении ситуацией. И еще большему разочарованию людей в том, что происходит в стране. Чудес не будет, заболеваемость увеличится. Чем меньше будет контактов, тем больше жизней будут сохранены.

- А есть ли подсчеты, свидетельствующие о том, что снятие карантина помогло экономике? Глава журнала «Ланцет» сказал, что неверие Бориса Джонсона в пандемию (премьер-министр до заражения заявлял: принципиально будут со всеми здороваться за руку) отразится на британцах и британской экономике в предстоящие 25 лет…

- Снятие запретов означает условное декларирование того, что с эпидемией покончено. И это оказывает на людей эмоционально положительное впечатление. Граждане начинают планировать жизнь, увеличивают свою активность, посещают кафе, занимаются шопингом и др. Предприятия перестают работать дистанционно, и персонал вновь собирается в офисах. Безусловно, все это очень взаимосвязанные вещи. Весь трагизм ситуации в том, что, пытаясь сохранить экономику, общество и люди наносят себе болезненный и даже смертельный удар. Понятно, что все общество не исчезнет, те 1-2%, которые могут умереть от коронавирусной инфекции, фактически не оказывают решающего влияния на экономику. Однако нельзя на чаши весов ставить успех экономики и жизнь людей. Источником экономического роста являются люди. Они дают потенциал развитию экономики государства. Естественно, состояние, при котором люди сидят дома, угнетает экономику. И в этом смысле персонам, которые принимают решение, очень сложно найти баланс. Те модели, которые приняли в Швеции и Беларуси показали, что никакого спасения экономики в этом нет. И теперь, обретя горький опыт, когда люди реально массово болеют и умирают, в этих странах начинают делать то, что надо было осуществить раньше и спасти жизни людей.

- В Азербайджане многие устали от ограничений и хотят жить, как прежде. Высока ли степень риска, если, скажем, снимут карантин, откроют границы, заработают торговые центры, разрешат свадьбы, футбольные матчи и т.д.?

- Предположим, в стране общее количество инфицированных 50 тысяч и умерли 500 человек, то есть показатель летальности составит 1%. Можно экстраполировать этот показатель на страну с населением в 10 млн, из которых 6 млн человек заразятся на пути формирования коллективного иммунитета. Тогда получается, что летальность в Азербайджане может составить 60 тыс. человек. Это сравнимо с потерями во время войн. То есть огромные… Поэтому важно сохранить карантин или ограничительные меры до того времени, пока появится вакцина.

Тут есть еще один важный фактор. Англичане провели исследования, в которых выяснилось, что наряду с увеличением смертности от ковида на 50% примерно на столько же увеличилась смертность от других заболеваний - сердечно-сосудистых, онкологических и др. Это связано с тем, что люди с различными заболеваниями из-за перегрузки системы здравоохранения просто не могли получить нормальную медицинскую помощь. Этот фактор не совсем учитывается. Общество не готово к таким потерям, и в первую очередь надо беречь жизни людей.

- Когда началась пандемия, политики успокаивали население, выдвигая оптимистические прогнозы о том, что современная фармакопея быстро найдет спасительное средство. Вот сейчас заговорили о ремдесивире. Но оптимизма становится все меньше. Можно ли будет найти такое средство, которое как ключ подойдет к замку – уничтожит вирус, как антибиотики уничтожают возбудителя туберкулеза или тифа?

- Сейчас разработкой лекарств занимаются большое число исследователей по всему миру. Но на это потребуется время, оценка реальной эффективности, побочных действий… За короткий промежуток времени очень сложно сделать эффективный и безопасный препарат против новой коронавирусной инфекции. Одно дело, когда применяем лекарство на 100 человек и 1-2% побочки не так принципиальны. А если речь идет о десятках тысяч человек, то побочные эффекты могут стать не менее катастрофическими, чем сам коронавирус. Другая проблема в том, что с такими инфекциями, как ковид, сложно получить препарат, действующий на структуру инфекции. К примеру, в последние три года было огромное достижение в лечении гепатита С, когда нашли вещества, блокирующие работу вирусов, и 96% больных излечиваются. Это заняло много лет кропотливой работы. Но вирус гепатита С может долгое время без проявлений находиться в организме, а ковид больше похож на грипп, против которого не удается создать лекарство. Как говорят врачи, если лечить грипп - болеешь семь дней, если не лечить - неделю. Мы уже привыкли к симптоматическому лечению гриппа. Пока неизвестно, можно ли будет создать лекарство против коронавируса. Хотя его поведение уже исследовано: как он проникает в клетку, какие белки нужны ему для реплицирования и др. И по этим признакам пробуют сделать препарат. Но сложно делать какие-то выводы о том, будет ли вообще создано такое лекарство. Возможно, что-то создадут, но применять его нужно будет на ранних этапах, до развития пневмонии. Потому что, когда человек уже поступает в больницу с пневмонией - бороться надо уже не с вирусом, а с вызванными им осложнениями.

Препараты, о которых периодически пишут СМИ, довольно спорные в плане эффективности. К примеру, на ранних этапах тот же дексаметазон противопоказан, так как угнетает иммунитет, а нужно, чтобы в начале процесса иммунитет активно работал. Есть часть противовирусных препаратов, которые ингибируют различные ферменты вируса, как ремдесивир. Они какое-то действие оказывают в различных направлениях, но пока нельзя сказать, что они эффективны, кардинально помогают в лечении и тем более безопасны. Пока же медики проводят симптоматическое лечение ковида. Известно, что коронавирус опасен тромбозами, антителозависимым усилением инфекции и др. Наверное, эти знания пока будут стараться использовать в симптоматическом лечении. Раньше считалось, что главное - это подключение больного к ИВЛ, но теперь понятно, что подключение к ИВЛ - это последний выбор.

Для здравоохранения коронавирусная инфекция - это беспрецедентная по масштабам проблема, поэтому процесс передачи знаний, методических рекомендаций идет медленно. В процесс борьбы с ковидом привлечено много медицинских работников, которые раньше не занимались инфекционными заболеваниями. Я бы порекомендовал адаптировать те инструменты защиты людей от инфекции, которые доказали эффективность до появления вакцины. У переболевших людей формируется иммунитет к ковиду. Повторных заражений у тех людей, которые переболели, пока не отмечено. Это означает, что как минимум на шесть месяцев иммунитет будет. Возможно, что переболевшие или вакцированные не будут восприимчивы к ковиду 12 месяцев, а то и 24 месяца. Это мы еще выясним. Думаю, что вакцина против ковида тоже будет эффективной. Так что наиболее оптимальный вариант - это создание вакцины, наподобие той, которую много лет используют по всему миру: противокоревая, АКДС и др. Сейчас некоторые компании стараются использовать какие-то инновационные методы при создании вакцины. Но надо пользоваться теми технологиями, методиками, которые применялись на сотнях миллионов людей. На этих технологиях созданы безопасные вакцины, которые прошли практику на огромном количестве людей.

- Так что остановит пандемию - вакцина или лекарство от ковида?

- Работа над вакциной идет во многих странах. Если ее разработка и внедрение пойдет традиционным путем, таким, как это было в случае с предыдущими вакцинами, то появление прививки для массового вакцинирования следует ожидать весной или летом следующего года. Если будет принято решение форсировать событие и использовать вакцину уже после второй, третьей фаз испытаний, то уже осенью мы можем получить вакцину от ковида. Сам факт появления вакцины еще не означает, что уже можно будет массово прививаться. Еще какое-то время уйдет на регистрацию, налаживание массового производства и др. Конец пандемии будет зависеть скорее от вакцин, нежели от лекарств.

- А как вакцинироваться, если в мире масса антипрививочников, сторонников теорий заговоров, чипизации, зомбирования через 5G? Люди верят, что через вакцину Бил Гейтс будет джойстиком управлять миллионами людей по всему миру.

- Безусловно, не будет необходимости всем поголовно вакцинироваться. Вакцинированный и невакцинированный человек представляют разные риски для окружающих. У вакцинированного нет инфекции, и он не может заразить окружающих. Могут быть ситуации, когда обществу придется как-то реагировать. Скажем, при авиарейсах. Человек может сесть в самолет, если у него есть отрицательные тесты на ковид или он вакцинирован. Но почвы для социального конфликта между людьми невакцинированными и вакцинированными нет. Просто люди не должны рисковать своим здоровьем. Не делая прививки, которые испытаны годами, противопрививочники несут огромные риски для своих детей. Это большое зло, и от этого никуда не деться. Противопрививочники, сторонники теорий заговоров, чипизации, 5G - это люди, живущие какими-то слухами и россказнями. С этим надо бороться просвещением. Вся эта история связана с тем, что, когда в обществе появляются такие масштабные угрозы, как пандемия, люди с определенными психотипами и характером сильно верят во всякие домыслы. Эти разговоры про чипизацию, 5 G глупо выглядят. Мы уже давно себя чипировали, пользуясь мобильными телефонами. О нас легко можно узнать, что мы делаем, что покупаем, куда ездим. Мы пользуемся мобильной связью добровольно, да еще и платим за это деньги. О какой дополнительной бредовой чипизации может идти речь?!