Трамп выводит войска из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", - говорится в сообщении Хоффмана.

Отмечается, что в ближайшее время министр и председатель ОКНШ проведут брифинги в профильных комитетах Конгресса на эту тему.