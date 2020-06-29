Но это не значит, что она не меняется год от года. Среди трех факторов, влияющих на это, ключевым является один.

В ходе предвыборной гонки за президентское кресло в Польской Республике некоторые издания обратили внимание на сумму вознаграждения, а проще говоря, зарплаты первого лица этого государства. Так Business Insider пишет о том, что размер суммы, получаемой президентом этой страны, установлен еще 40 лет назад.

Известно, что в прошлом году президент зарабатывал 20 тысяч злотых или 4,5 тысячи евро ежемесячно до уплаты налогов. Причем интересно, что в Польше президент не обязан открывать обществу свои доходы. Хотя должен подавать декларацию о своем имущественном состоянии, но не делать его доступным публично, в отличие от депутатов и сенаторов парламента.

Итак, все же официально нет данных, сколько получает президент Польши, но изданию стало известно, как рассчитывается его доход.

Месячная зарплата для него установлена законом еще аж от 31 июля 1981 года, как для других лиц, занимающих руководящие должности в государстве. Она складывается из трех частей.

Первая — это основной оклад, установленный с помощью коэффициента от основной суммы 7,0. Вторая — это прибавка, с использованием коэффициента 3,0 к базовой ставке. Третья — прибавка по выслуге лет, рассчитываемая как процент от основного оклада, но не более 20 процентов.

Таинственный «основной оклад», уровень которого вписывается строкой в ежегодный закон о бюджете государства. Два года подряд, пишет бизнес-издание, в 2018 и 2019 годах основной должностной оклад президента составлял сумму всего в 403 евро (так же, как и в текущем году).

Отвечая на прямой вопрос Business Insider, представитель Канцелярии президента Польши сообщил, что общая сумма ежемесячного вознаграждения Анджея Дуды в 2019-м была равна 4 тысячам 594,46 евро. То есть годовая его зарплата, таким образом, составила 55 тысяч 133, 49 евро.

Издание рассчитало детали, из которых состоит общая сумма. Основной оклад — это 2 821 евро брутто, так называемая, функциональная прибавка — 1209 евро. А 564 евро — доплата за выслугу лет.

Жена президента Польши за исполнение своих обязанностей первой дамы не получает от государства ничего.

По завершении каденции, то есть после прекращении полномочий, экс-президент имеет некоторые привилегии. Например, он будет получать 75 процентов от своего основного оклада. Ему причитается также пожизненная охрана и медицинское обслуживание.

В сравнении с другими главами государств, денежное вознаграждение польского выглядит весьма скромно.

Так, например, Дональд Трамп получает ежемесячно около 33 тысяч долларов. Правда, в начале своего президентского срока он заявил, что не будет брать эти деньги. Но этот жест остался жестом — по законам он не имеет права. Тогда Трамп изменил свою позицию, сказав, что будет передавать зарплату на благотворительные цели.

В марте, например, он сообщил, что отправил свою зарплату за последний квартал 2019 года на борьбу с коронавирусом. А ранее он передавал средства на борьбу с алкоголизмом и наркоманией.