35 тысяч долларов за… туалет на Луне

В 2024 году американское космическое агентство NASA планирует высадить на Луну экипаж космического корабля, таким образом, возвращаясь спустя десятилетия, на спутник Земли. В составе лунной экспедиции впервые будет женщина наравне с очередным астронавтом мужчиной.

Предполагается, что в ходе миссии будет построена лунная база, для которой необходимо спроектировать специальный туалет. Уже объявлен конкурс на его создание, сообщает Noizz.

Мы уже сообщали, что NASA вернулась к амбициозным планам по завоеванию космоса, для реализации которых налажено сотрудничество с такими частными фирмами, как SpaceX. Один из них — это миссия Artemis, в рамках которой на Луну будет доставлен экипаж с женщиной-астронавтом, которая впервые в истории ступит на поверхность спутника Земли.

Но прогулкой по поверхности естественного спутника Земли приключение не кончится.

Оба члена экипажа останутся там на более долгий период, чтобы создать базу, которую можно будет использовать в качестве пересадочного пункта для путешествия на Марс.

Для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность лунных обитателей, для них необходимо будет создать определенные условия, поставить специальное оснащение.

Оно будет включать в себя не только новые комплекты питания, но и устройства для обеспечения физиологических потребностей человека, приспособленных к условиям жизни на Луне.

Как известно, туалеты для космонавтов и астронавтов существуют давно и действуют, в том числе на космических станциях.

Однако проблема в том, что они созданы для условий микрогравитации, царящих в космическом пространстве, а не на Луне, К тому же эти системы уже устарели.

Потому NASA решила начать программу Lunar Loo Challenge – международный конкурс на проект более компактного, эффективного и, прежде всего, универсального туалета, который сможет действовать как в космосе, так и на Луне.

Безусловно, американское космическое агентство ищет свое решение задачи. Но параллельно также ищет свежие идеи, выходящие за рамки традиционной космической инженерии.

Именно потому в конкурсе может принять участие любой желающий, даже дети.

Есть смысл участвовать, ведь победителю достанется куш в 35 тысяч долларов! Эти деньги будут поделены между тремя лучшими проектами.