Китайская армия впереди планеты всей. Футуристический автомат китайского бойца наш обзор
Мы уже не раз сообщали о новых разработках и оснащении армий мира. Речь шла об американском и французском военном потенциалах и других. А вот теперь стала актуальна тема Китая.
Китайская народно-освободительная армия гордится своими достижениями.
Только что в сети интернет появилась запись, которая поражает воображение.
Здесь в действии предстают солдаты, в руках которых не просто автоматы, но гораздо более сложное стрелковое оружие, прототип футуристического, электромагнитного стрелкового оружия в трех разных версиях.
Это - классическая винтовка, пистолет и оружие, смонтированное на специальном роботе. Все это впервые было показано публично.
Если верить записи, которую обнародовала китайская армия, то не исключено, что вскоре она будет пользоваться футуристическими винтовками и пистолетами, называемыми также railgun или «штучками Гаусса».
На видеозаписи видны три версии оружия — классического карабина, пистолета и специально смонтированного, управляемого издалека робота.
Видео, размещенное в интернете, показывает оружие, которое используется как обычная винтовка, способная прострелить стальную пластину или несколько плотно соединенных деревянных панелей.
В отличие от обыкновенных, пороховых типов вооружения, так называемый рейлган использует электромагнитную энергию посыла пули. Это оружие имеет свои преимущества — скорость вылета значительно больше, чем у обычного. И выстрел при этом остается бесшумным.
Проблема в том, что такое вооружение требует большего запаса энергии, для чего надо производить соответствующие емкие и малые по размеру батареи.
Но, как видно, из видео, китайские инженеров это не останавливает: они уже нашли частично решение этой проблемы.
Видео также показывает, что перед китайской армией все же стоит еще много проблем, чтобы увеличить количество такого вооружения.
Но, в свою очередь, китайские эксперты говорят о том, что такое оружие эффективно могут использовать силы спецназа.
Об этой новой разработке оперативно сообщил портал Komputerswiat.