Здесь в действии предстают солдаты, в руках которых не просто автоматы, но гораздо более сложное стрелковое оружие, прототип футуристического, электромагнитного стрелкового оружия в трех разных версиях.

Только что в сети интернет появилась запись, которая поражает воображение.

Мы уже не раз сообщали о новых разработках и оснащении армий мира. Речь шла об американском и французском военном потенциалах и других. А вот теперь стала актуальна тема Китая.

Это - классическая винтовка, пистолет и оружие, смонтированное на специальном роботе. Все это впервые было показано публично.

Если верить записи, которую обнародовала китайская армия, то не исключено, что вскоре она будет пользоваться футуристическими винтовками и пистолетами, называемыми также railgun или «штучками Гаусса».

На видеозаписи видны три версии оружия — классического карабина, пистолета и специально смонтированного, управляемого издалека робота.

Видео, размещенное в интернете, показывает оружие, которое используется как обычная винтовка, способная прострелить стальную пластину или несколько плотно соединенных деревянных панелей.

В отличие от обыкновенных, пороховых типов вооружения, так называемый рейлган использует электромагнитную энергию посыла пули. Это оружие имеет свои преимущества — скорость вылета значительно больше, чем у обычного. И выстрел при этом остается бесшумным.

Проблема в том, что такое вооружение требует большего запаса энергии, для чего надо производить соответствующие емкие и малые по размеру батареи.

Но, как видно, из видео, китайские инженеров это не останавливает: они уже нашли частично решение этой проблемы.

Видео также показывает, что перед китайской армией все же стоит еще много проблем, чтобы увеличить количество такого вооружения.

Но, в свою очередь, китайские эксперты говорят о том, что такое оружие эффективно могут использовать силы спецназа.

Об этой новой разработке оперативно сообщил портал Komputerswiat.