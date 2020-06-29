В 2017 году не было фигуры, которая могла бы с большим основанием рассчитывать занять пост президента Франции, чем Франсуа Фийон. Но ему помешала сущая мелочь. Вернее, мелочность. За нее французский суд приговорил сейчас политика к пяти годам лишения свободы: три условно, два в заключении.

К моменту президентских выборов популярность президента-социалиста Франсуа Олланда была на крайне низком уровне, что вынудило его отказаться от участия от борьбы за новый срок. Разлад в Социалистической партии делал практически невозможной победу другого социалиста. Зато по старой французской традиции открывалась дорога к победе их привычных оппонентов – республиканцев-голлистов. Ведь, по сути, во Франции долгие годы существовала двухпартийная система, не де-юре, а де-факто, когда президентский пост и правительство доставались представителям только двух партий.

Вот от партии «Республиканцы» и был выдвинут с прекрасными шансами на победу бывший премьер-министр, возглавлявший правительство с 2007 по 2012 год, при президенте Николя Саркози, Франсуа Фийон. Опытный политик с прекрасной узнаваемостью, он захватил лидерство в гонке. На фоне множества кандидатов в левом политическом спектре, отбирающих друг у друга голоса, скандальной и отпугивающей Мари Ле Пен справа и совершенного новичка Эммануэля Макрона Фийон смотрелся весьма убедительно. Но лишь до той поры, как стало известно, что жена политика долгое время числилась его помощницей в годы, когда он был членом парламента, и получала за это деньги из государственной казны, не выполняя никакой соответствующей работы. Больше того, Пенелопа Фийон умудрилась в одном из интервью отрицать, что работала помощником депутата.

Этот скандал, случившийся в разгар президентской гонки, убил все шансы Фийона. Еще в декабре 2016 года он лидировал в рейтингах, а в феврале 2017 года уже 70% опрошенных французов требовали, чтобы он снялся с выборов. Когда таким образом сдулся главный претендент-республиканец, Эммануэль Макрон стал главной привлекательной фигурой для избирателей умеренных взглядов, которых отталкивал радикализм как левых претендентов, так и националистки Ле Пен. Победа кандидата-центриста во втором туре была делом техники.

И вот лишь сейчас судебное дело по тем обвинениям завершено. Уголовный суд Парижа пришел к выводу, что с 80-х годов Франсуа Фийон использовал средства, которые выделяются парламентариям на помощников, для выплат своей жене, причем в максимально возможном размере. При этом никаких свидетельств ее работы в этом качестве обнаружено не было. Кроме того, признаны фиктивными контракты Пенелопы Фийон с литературным журналом, принадлежащим другу их семьи. За две маленькие рецензии ей было выплачено 135 тысяч евро. Очевидно, таким образом с политиком расплатились за какие-то услуги.

В итоге Фийон получил свои пять лет, штраф в 375 тысяч евро и запрет занимать госдолжности в течение 10 лет. Пенелопу приговорили к трем годам условно, штрафу в 375 тысяч евро. Ей тоже запрещено занимать должности два года. Этот приговор будет еще обжаловаться, но как политик Франсуа Фийон окончился. Совсем не бедный человек, он покусился на дармовые и, в общем, небольшие суммы для жены, заработал только позор. А мог бы сейчас быть обитателем Елисейского дворца в качестве президента страны.