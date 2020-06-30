Бакинская молодежь пришла на полицейские посты

При поддержке Министерства молодежи и спорта накануне была проведена акция «Моя полиция», посвященная Дню Азербайджанской полиции, отмечаемому 2 июля.

В акции приняли участие волонтеры, работавшие на соревнованиях «Формулы-1», Исламиады-2017, Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2019, проводившихся в Баку, а также сотрудники Главного управления столицы по делам молодежи и спорта и бакинских молодежно-спортивных управлений.

Участники акции выразили благодарность и поддержку, а также раздали прохладительные напитки сотрудникам полиции, которые дежурят на постах, установленных в связи со специальным режимом карантина в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Хатаинском, Насиминском и Сабаильском районах Баку.