В США заявили, что могут применить военную силу против Ирана

Власти США рассматривают возможность применения военной силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения.

«Вопрос, который мы задаем от имени американского народа, заключается в следующем: что является лучшим средством, гарантирующим, что Иран никогда не получит ядерное оружие? И ответом является не СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант предотвращения получения Ираном ядерного оружия всегда рассматривается», – приводит слова спецпредставителя США ТАСС.

Хук также отметил, что выход США из СВПД был правильным решением.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя сравнил политику США против Ирана с коленом, поставленным на горло Тегерану. Москва пообещала не позволить Вашингтону использовать СБ ООН для давления на Тегеран.