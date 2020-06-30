Сегодня, 1 июля, известный актер Бахрам Багирзаде был отключен от аппарата ЕСМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Об этом haqqin.az сообщил глава театра «Планета Парни из Баку» Тахир Иманов.

По словам Т.Иманова, состояние Б.Багирзаде значительно улучшилось, наблюдается положительная динамика. Б.Багирзаде вновь вернули к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. У него было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Однако, как считают врачи, с сегодняшнего утра Б.Багирзаде пошел на поправку, его состояние стабилизировалось, улучшилась работа легких.