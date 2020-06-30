В Баку нарушитель карантина изрезал себя лезвием

В Баку недалеко от станции метро "Сахиль" 29-летний Шахрияр Гасанов попытался перейти полицейский пост и при этом не подчинился требованию полицейских остановиться, нарушив тем самым правила карантина, передает Report.

Согласно информации, Гасанов, чтобы избежать ответственности, достал имевшее при себе лезвие и стал наносить себе порезы.

С помощью сотрудников полиции Гасанов был доставлен в больницу. Во время обследования врачи обнаружили у Ш.Гасанова многочисленные раны в области шеи и живота.