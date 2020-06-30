Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 10:16

За последние месяцы в Азербайджане проведена значительная работа по поддержке экономики и предпринимательства от последствий пандемии коронавируса. Субъектам бизнеса для компенсации убытков, понесенных в результате введенных в стране ограничительных мер, предоставлена финансовая поддержка, введены налоговые льготы и налоговые каникулы. С июня механизмы государственной поддержки предпринимателей еще более расширились, в результате им предоставлена возможность получения гарантированных государством кредитов.

Постановлением Президента Азербайджана были утверждены «Правила выдачи льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики» и внесены соответствующие изменения в Устав фонда. Основной целью этих преобразований, в первую очередь, является дальнейшее развитие сферы предпринимательства, особенно поддержка малого и среднего бизнеса. Принятые изменения направлены на увеличение сроков кредитования, использование новых механизмов при выдаче льготных кредитов, а также субсидирование и выдачу государственных гарантий на получение финансовых средств. Рассмотрим указанные изменения и новые условия получения предпринимателями кредитов более подробно... Выгодные условия кредитования В целях реализации этих льгот в Устав Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики были внесены изменения указом Президента Азербайджана, согласно которым были добавлены механизмы предоставления гарантий и субсидий. Одним из ключевых элементов нового механизма получения кредитов является то, что отныне государство выступает прямым гарантом предпринимателя. То есть обратившемуся за получением кредита в банк предпринимателю гарантию дает государство. Гарантия, как известно, является основным условием кредитования банковским сектором. С учетом этого теперь государство принимает основное условие кредита и представляет существенную часть гарантии за его погашение. Для этого Кабинетом министров Азербайджана принята государственная программа поддержки пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики на общую сумму 500 миллионов манатов. Согласно новому механизму, государственная гарантия на получение кредита в манатах предоставляется предпринимателям, работающим в областях экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Эти области включают в себя сферу общественного питания и производства (исключая продукты питания, лекарственные препараты, табачные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, нефтепродукты), спортивно-оздоровительные учреждения, оптовую и розничную торговлю (исключая продажу продуктов питания, лекарств и нефтепродуктов), деятельность отелей, туроператоров и турагентов, техническое обслуживание автомобилей, парикмахерские, салоны красоты, курсы обучения и переподготовки, детские образовательные и развивающие центры, внутренние грузовые и пассажирские перевозки и др. Предприниматели, а также субъекты предпринимательства, представляющие указанные сферы, могут получить кредиты до 3 миллионов манатов с государственной гарантией. Что касается условий получения кредита - максимальная процентная ставка по кредиту не должна превышать 15 процентов, его срок – 3 года, а льготный период - не более 12 месяцев.

Государством при этом будут гарантированы до 60 процентов полученного предпринимателем кредита. К примеру, если кредитная организация предоставляет предпринимателю ссуду в размере 1.000.000 манатов, государственная гарантия будет предоставляться в размере 600.000 манатной части кредита. Во многих случаях при получении кредита у заемщика нет имущества или ликвидных активов, которые можно было бы заложить в кредит (в размере, соответствующем кредиту). Поскольку теперь государство дает гарантию на 60 процентов кредита, это значительно снижает гарантийные обязательства предпринимателя. В результате предоставление государственной гарантии в разы повышает шансы предпринимателей на получение кредита и в то же время расширяет их доступ к кредитам в различных банках. Каждый субъект предпринимательства может получить несколько кредитов при условии, что общая сумма гарантированного государством кредита не превысит 3 миллионов манатов. С другой стороны, новый механизм кредитования не только уменьшит нагрузку на предпринимателей, но и окажет положительное влияние на решение проблем ликвидности в банковском секторе. Потому что, согласно новым правилам, государственная гарантия будет предоставляться предпринимателям через банки. Другим важным элементом нового механизма является одновременное субсидирование процентов по таким кредитам. Здесь государство вновь идет навстречу бизнесу и будет субсидировать 50 процентов годовой процентной ставки по кредитам предпринимателям. То есть, если предприниматель берет кредит под 15 процентов, половина процентов по кредиту будет субсидироваться государством, и, таким образом, непосредственно предприниматель будет выплачивать 7,5 процента. Этот элемент является большим преимуществом для предпринимателей и позволит им получить бизнес-кредит с низкой процентной ставкой, тем самым уменьшить свое финансовое бремя и потратить доходы на собственное развитие. Как подать заявку на кредит Процедура кредитования сегодня, особенно при получении крупного бизнес-кредита, достаточно непростая и требует от предпринимателей значительных временных затрат, а также необходимости предоставлять довольно большой пакет документов. При этом зачастую сами предприниматели, отрываясь на длительное время от бизнес-процессов, вынуждены были готовить необходимый для получения кредита пакет документов. С учетом этого новые механизмы выдачи кредитов включают в себя элементы административного упрощения, в результате сократится не только время, потраченное для этих целей, но и количество документов, необходимых для получения кредитов. Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана будет выступать в качестве посредника для гарантированных государством кредитов. А для упрощения получения предпринимателями гарантированного государством кредита была создана «Электронная кредитная онлайн-платформа».

Желающие получить кредит предприниматели могут, используя «Asan imza» и введя необходимую информацию, подать заявку на «Электронной кредитной онлайн-платформе» по адресу http://www.e-edf.gov.az/. Платформа удобна и проста в использовании, создает равные условия для всех и расширяет возможности доступа к льготным финансовым ресурсам из любой точки страны, повышает уровень прозрачности. Субъект предпринимательства, имеющий юридическое право подать заявку на получение кредита, сам выбирает уполномоченную кредитную организацию и утверждает заявку, указав сумму кредита в соответствии с бизнес-планом. Предприниматель потратит всего около получаса при заполнении заявки, все дальнейшие процессы проходят автоматически. Заявка субъекта предпринимательства рассматривается в течение 7 рабочих дней для получения быстрого кредита (до 200.000 манатов) и в течение 10 рабочих дней для стандартного процесса получения кредита. Одной из причин быстрого рассмотрения заявки является ее одновременное рассмотрение банком и Фондом развития предпринимательства. С видеоинформацией можно познакомиться здесь https://www.youtube.com/watch?v=qrIdOQaS0Kg.