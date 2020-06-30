Китай посоветовал США «попробовать» ввести санкции против Гонконга

США могут попробовать ввести санкции в отношении Гонконга из-за закона о национальной безопасности, это станет для Китая возможностью продемонстрировать решимость защищать себя и нанести ответный удар, заявил представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжао Сяомин.

«Если они считают, что у них недостаточно хаоса у себя в стране, если они не переживают, что от санкций они потеряют больше, чем те, против кого они направлены, если они хотят это сделать возможностью для того, чтобы сместить внимание от своего кризиса, они могут попробовать. Для нас это возможность продемонстрировать свою решимость и возможность защищать себя и нанести ответный удар», – заявил Чжан Сяомин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что США в последние дни уже объявили о так называемых ограничительных мерах, в ответ правительство Китая приняло решение ввести визовые ограничения в отношении американских лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга.