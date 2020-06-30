"В борьбе с коронавирусом правительство Трампа купило сотни тысяч доз лекарства ремдесивир. Для остального мира едва ли что-то останется вплоть до осени", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Британское издание The Guardian отмечает, что "правительство президента США Дональда Трампа купило более 500 тысяч доз медикамента. Это соответствует всему объему препарата, который будет произведен компанией Gilead в июле, а также 90% объема производства в августе и сентябре".

"До сентября включительно в распоряжении Европы и остального мира практически не будет ремдесивира для лечения пациентов с COVID-19", – говорится в статье немецкого журнала.

"Препарат был разработан американским производителем Gilead для лечения лихорадки Эбола, однако показал незначительную эффективность. Одно из исследований показало в конце апреля, что у пациентов с COVID-19 ремдесивир может сократить время до выздоровления в среднем на четыре дня – с 15 до 11 дней".

"Масштабная закупка ремдесевира может быть реакцией на растущее число заражений в США. Недавно вирусолог Энтони Фаучи, консультирующий американское правительство по вопросам пандемии, предупредил, что число новых заражений может составить 100 тыс. случаев в сутки", - передает Der Spiegel.