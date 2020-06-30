Коронавирус в Армении: 523 новых зараженных и 10 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 26 065, сообщает в среду Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня, в стране было 25 542 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 523 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 453 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 149 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 14 563. На лечении находятся 10 900 человек.