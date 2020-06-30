В России меняют Конституцию

Досрочное голосование началось 25 июня. Сегодня же по всей России открылись избирательные участки для желающих высказаться за или против обновления Основного закона страны, пишут российские СМИ.

Сегодня, 1 июля, в России главный день голосования по поводу изменений Конституции РФ.

Участковые избирательные комиссии принимают голоса избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени. Наблюдатели отмечают высокую явку в целом по России.

Участки открыты и в других странах для пребывающих за рубежом россиян, в том числе один участок работает в Азербайджане.

Явка на досрочном голосовании составила 45,7% - 49,6 млн граждан уже отдали свои голоса.

Результаты всероссийского голосования станут известны завтра, после подсчета голосов. Поправки будут приняты, если за них проголосует более 50% пришедших на участки. Порога явки нет.