Суд в штате Нью-Йорк издал временный запрет на издание книги племянницы президента США Дональда Трампа, психолога Мэри Трамп «Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире».



Как пишет Politico, суд удовлетворил просьбу младшего брата президента Роберта Трампа, утверждающего, что книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное после смерти их отца Фреда Трампа в 1999 году. Книга должна была выйти 28 июля, но суд запретил издателю ее выпускать до принятия решения по сути иска Роберта Трампа.