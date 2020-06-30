Оперного певца заблокировали в соцсети из-за сходства с главой Китая
Китайский оперный певец Лю Кэцин был заблокирован в соцсети Tik Tok из-за того, что очень сильно похож на главу Китая Си Цзиньпина. Это третья блокировка в соцсети, пишет Daily Mail.
Несмотря на то, что 63-летний Лю Кэцин постоянно подтверждает свою личность, его аккаунт продолжают блокировать.
Британское издание отмечает, что на данный момент его страница доступна, однако написать комментарий ко многим видео выступлений артиста невозможно.
Двойник 67-летнего китайского главы государства живет в Берлине. Его страница имеет более 40 тысяч подписчиков.