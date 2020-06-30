Новейший Jeep Compass 2020 уже в «Avtolüks Azərbaycan», а Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска в продаже по доступной цене.

В связи с летним сезоном для поклонников Jeep есть интересные новости.

Официальный представитель в Азербайджане, «Avtolüks Azərbaycan», предлагает Jeep Grand Cherokee 2020 года за 84.600 AZN. Вторая новость состоит в том, что основной представитель дал старт привозу долгожданной модели Jeep Compass.

В соответствии с условиями карантина, связанными с угрозой пандемии коронавируса, презентация автомобиля проходила в закрытом помещении с участием местных автомобильных экспертов. Поклонники Jeep могут более подробно узнать о данной модели в нижеприведенной цифровой видеопрезентации.