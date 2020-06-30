Хорошие новости от «Avtolüks Azərbaycan» для поклонников JEEP фото; видео
Новейший Jeep Compass 2020 уже в «Avtolüks Azərbaycan», а Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска в продаже по доступной цене.
В связи с летним сезоном для поклонников Jeep есть интересные новости.
Официальный представитель в Азербайджане, «Avtolüks Azərbaycan», предлагает Jeep Grand Cherokee 2020 года за 84.600 AZN. Вторая новость состоит в том, что основной представитель дал старт привозу долгожданной модели Jeep Compass.
В соответствии с условиями карантина, связанными с угрозой пандемии коронавируса, презентация автомобиля проходила в закрытом помещении с участием местных автомобильных экспертов. Поклонники Jeep могут более подробно узнать о данной модели в нижеприведенной цифровой видеопрезентации.
Этот компактный кроссовер, опережающий на шаг своих конкурентов как на дороге, так и на бездорожье, можно приобрести за 63.400 AZN. Предоставляется гарантия официального производителя на автомобиль 3 года или 60.000 км.
«Avtolüks Azərbaycan» предлагает выгодные условия кредита при покупке данных автомобилей – при первоначальном взносе в 20% покупатель получает кредит сроком на 4 года с годовой ставкой равной 12%.
Адрес: город Баку, улица Уз.Гаджибейли, 57/Ашыг Молла Джума, 42B.
Более подробную информацию можно получить по следующим контактным номерам 012 983 / 055 214 19 49 и на официальном сайте www.jeep.co.az