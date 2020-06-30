Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:41

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Документ поддержали все 162 члена ПК ВСНП. Закон вступает в силу уже сегодня, 1 июля. Максимальное наказание за его нарушение - пожизненное лишение свободы. Сегодня Гонконг проснулся с новым именем и сразу же… в 2047 году. Ведь именно тогда, согласно декларации, подписанной Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер, должны были закончиться обязательства Пекина не менять капиталистический быт и образ жизни бывшей британской колонии.

Китай управился почти на тридцать лет раньше, одним голосованием и росчерком пера Си Цзиньпина под документом, разрушив столь тщательно возводившийся Западом «бастион свободы и демократии» в КНР, который, в случае необходимости, должен был послужить точкой политического давления на Пекин. В Вашингтоне до последнего надеялись, что китайская Коммунистическая партия и руководство страны все же не рискнут пойти на столь решительный шаг, убоявшись американских санкций, негодования «прогрессивной международной общественности» и «революции зонтиков» в самом вольном городе Китая. Китайское руководство с улыбкой прищурилось – и сделало так, как того требуют интересы национальной безопасности страны, цинично проигнорировав угрозы, шантаж и протесты тех, кто никогда и ни при каких обстоятельствах Китаю другом не будет. Во всяком случае – Китаю сильному, современному и стремительно развивающемуся. А период «дружбы» с Китаем слабым, раздираемым политическими противоречиями враждующих фракций, старающимся встроиться в сформированное по западным правилам международное разделение труда, когда его грабили, территориально обкусывали и унижали со всех сторон, в этой стране помнят очень хорошо. И повторения тех времен не допустят.

Полный текст закона на английском языке еще не появился, но государственное китайское агентство Синьхуа сообщает о его основных положениях: - На территории Гонконга появится специальное представительство органов госбезопасности, штат которого будет формироваться из сотрудников, командированных из материкового Китая. - Предусматривается наказание за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. В особо тяжких случаях это может повлечь за собою наказание в виде пожизненного лишения свободы. - Нарушители нового закона потеряют право участия в выборах в Законодательный совет Гонконга и не смогут занимать госдолжности. Кстати, член Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Тань Яоцзун заявил, что в новом законе о безопасности предусматривается привлечение к ответственности за действия, совершенные до принятия закона и вступления его в силу. В китайском тексте документа я этого не нашел, но, возможно, речь идет о том, что участие в предыдущих акциях протеста и противоправных действиях будет рассматриваться не как повод для наказания, а как отягчающее обстоятельство.

Ну а теперь о международной реакции на произошедшее. Сразу скажу, что она оказалась гораздо мягче тех угроз, которые неслись в адрес Пекина все это время. МИД Британии заявил, что тщательно изучит закон о защите нацбезопасности Гонконга/Сянгана на предмет нарушения положений подписанной с Китаем декларации об автономии региона. В Брюсселе сообщили, что руководство Евросоюза проводит «консультации по данному вопросу с другими партнерами». Резче всех отреагировали в США – но разве кто-то ожидал другого? Глава американского Государственного департамента Майк Помпео сказал буквально следующее: «Если Гонконг - это Китай, то так мы к нему и будем относиться». «Положения Министерства торговли, позволяющие введение преференциального режима для Гонконга по сравнению с Китаем, в том числе доступ к исключениям в экспортных лицензиях, приостановлены», - заявил в тот же день министр торговли США Уилбур Росс. После чего Вашингтон объявил, что останавливает экспорт технологий двойного назначения в Гонконг, а также вводит дипломатические санкции против китайских чиновников, ответственных, по мнению Госдепа, за нарушение автономии Гонконга. Так себе, замечу, наказание, скорее уж демонстрация недовольства, чем реальный шаг.

Итак, давайте называть вещи своими именами. Во-первых, Пекин продемонстрировал всему миру, что разговаривать с собой языком силы и угроз в вопросах, которые китайская сторона считает для себя принципиальными, он никому не позволит. Во-вторых, столкнувшись с этой твердостью, Запад спасовал. Чем, в совершенно традиционной для себя манере, по сути «сдал» гонконгскую оппозицию. После чего она, трезво оценив ситуацию, начала в панике разбегаться. Вот только несколько свежих новостей от источников haqqin.az из Гонконга за последние двое суток: Джошуа Вонг, Натан Лоу и Агнес Чоу покинули продемократическую партию Demosisto, учредителями которой являлись, спустя всего несколько часов после того, как из Пекина пришло известие о том, что закон о национальной безопасности Гонконга утвержден. Исполком этой партии объявил, что она будет распущена и прекратит свою деятельность. Политическое студенческое движение Studentlocalism, выступавшее за независимость Гонконга, заявило о прекращении своей деятельности в Гонконге и создании филиалов на Тайване, в США и Австралии. Подобное происходит и в оппозиционных массах, так называемых «революционных низах». Пользователи из Гонконга стали массово подчищать свои твиты за демократию. Не думаю, что это им сильно поможет, у Пекина «все ходы записаны» - и если потребуется, то подчищенное станет дополнительной каплей в новых обвинениях. Необходимость менять поведение в наступившие новые времена поняли и те местные бизнес-круги, которые флиртовали с оппозицией. Раньше всех это успел сделать ресторан Lung Mun Cafe, руководство которого заявило, что выходит из так называемого «желтого экономического круга» торговых заведений, обслуживающих только сторонников независимости Гонконга.