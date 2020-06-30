В Иране 19 человек погибли при взрыве в больнице десятки раненых; видео

Жертвами взрыва в медицинском центре Sina Athar, расположенном на севере Тегерана, стали не менее 19 человек, госпитализированы 24 человека с серьезными травмами, еще 15 пострадавшим оказана первая помощь, сообщает Служба скорой помощи Ирана.

Как пишет NEWSru.co.il, после того как пожар потушили, были задержаны директор больницы и еще несколько ответственных лиц.

Официальная версия причины взрыва: взрыв вследствие утечки газа, с последующими взрывами кислородных баллонов на цокольном этаже.

Отмечается, что центр Sina Athar специализировался на рентгеновских исследованиях.

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