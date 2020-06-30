Facebook заблокировал сотни аккаунтов американских праворадикалов

Социальная сеть Facebook заблокировала сотни учетных записей американских праворадикалов из-за пропаганды насилия. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что речь идет об аккаунтах участников крайне правого движения Boogaloo. По данным Facebook, учетные записи использовались для распространения пропаганды насилия в отношении гражданских лиц, чиновников, правительственных учреждений и полицейских.

Всего было заблокировано свыше 300 аккаунтов в Facebook и Instagram, говорится в сообщении. Также компания заблокировала около 500 аккаунтов, не связанных с Boogaloo, которые также уличили в нарушении правил соцсетей.

В начале июня трех активистов Boogaloo обвинили в подстрекательстве к насилию во время мирных протестов в США. Участники движения считают, что скоро в Америке начнется гражданская война, или определенные события приведут к полному краху общества. Активистов задержали после того, как они попытались использовать коктейли Молотова на манифестациях.