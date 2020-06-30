Еще один лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян заразился коронавирусом. Об этом пишет газета «Грапарак». Издание приводит также результаты теста Ванецяна.
Согласно информации газеты, 30 июня вся семья Ванецяна сдала тест на коронавирус. Результаты тестов остальной части его семьи были отрицательными. Это обусловлено тем, что Ванецян своевременно самоизолировался.
Напомним, что ранее коронавирусом заразились лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, вице-спикер НС Армении Ваге Энфиаджян, ряд депутатов парламента.