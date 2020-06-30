Китай вводит ограничения на работу американских СМИ

Китай вводит ограничения на работу ряда американских СМИ на своей территории в качестве ответного шага на действия Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В последнее время правительство США применило ограничения в отношении работающих на их территории китайских СМИ", - заявил дипломат.