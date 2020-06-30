Нефть стремительно дорожает: Brent - выше $42

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении коммерческих запасов в Соединенных Штатах на прошлой неделе гораздо больше, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоимость барреля сентябрьской нефти составляла $ 42,4 (+ 0,94%). Баррель августовской нефти WTI торговался по $ 39,70 (+ 1,09%).

Запасы сырой нефти в США снизились по итогам прошлой недели на 8,2 млн барр. при прогнозном росте на 700 тыс. бар., свидетельствуют данные API. Запасы бензина также сократились.