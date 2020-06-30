МИД: "Понятия «народ Карабаха» не существует"

МИД Азербайджана распространил официальную информацию по поводу встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции, состоявшейся 30 июня с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Об этом заявила журналистам начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Как мы отметили, в ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе инфраструктурных изменений. Министр также подчеркнул, что именно провокационные действия Армении служат усилению риторики. Заявление МИД Армении по поводу встречи в очередной раз повторяет совершенно необоснованную позицию страны-оккупанта. Очевидно, что в корне напряженности, риторики, противостояния, враждебности в регионе стоят агрессивная политика Армении, продолжение военной оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана и проведение на этих территориях этнической чистки против местных азербайджанцев.

Армения, которая говорит об обязательстве подготовки населения к миру, следуя этому обязательству, должна вывести оккупационные силы из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

Что касается выражения «народ Карабаха», на которое ссылается МИД Армении, всем и самой Армении хорошо известно, что такого понятия не существует. Армяне, проживающие в Карабахе, составляют одну из двух общин в этом регионе Азербайджана. Азербайджанская община Карабаха была изгнана из своих домов в результате агрессии Армении, люди стали вынужденными переселенцами.

Целью переговоров по урегулированию конфликта является восстановление нарушенных фундаментальных прав и свобод этих людей, обеспечение вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Другого пути обеспечения устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе нет», - подчеркнула представитель МИД.

Напомним, в информации, распространенной МИД Армении в связи с состоявшейся 30 июня онлайн-встречей министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится о безопасности «народа Карабаха», ссылаясь на «неконструктивные заявления» Азербайджана.