В Токио рекордный рост новых случаев COVID-19: могут вернуть режим ЧС

Власти Японии допускают повторное введение режима ЧС в стране в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Если число новых инфицированных, даже несмотря на предпринимаемые нами усилия, начнет резко расти, при самом плохом развитии ситуации есть возможность повторного объявления режима ЧС", - отметил он.

ТАСС пишет, что в Токио число новых случаев заражения за минувшие сутки составило 67 - самый высокий показатель с момента снятия ЧС в столице более месяца назад. Шестой день подряд число новых выявленных случаев заражения держится на отметке выше 50. Общее число заразившихся в Токио приблизилось к 6,3 тыс. человек. Число же случаев заражения в Японии превысило отметку в 19,5 тыс.