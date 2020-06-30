Азербайджан оказал помощь Палестине

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева Кабинет министров Азербайджана выделил Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) 300 тысяч долларов США.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, помощь последовала в ответ на обращение генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсуфа бин Ахмеда аль-Усаймина с целью оказания поддержки в борьбе с коронавирусной пандемией в Палестине.

Основными сферами деятельности UNRWA, созданной с целью оказания прямой помощи палестинцам и обеспечения оказания социальных услуг, являются здравоохранение, образование, гуманитарная помощь, социальные услуги, создание лагерей, реализация соответствующих проектов в сфере обеспечения инфраструктуры и микрофинансирования, отмечается в сообщении МИД.