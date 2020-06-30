Массовые акции протеста в Гонконге: десятки задержанных

"По данным на 16:00 полицией были задержаны свыше 70 человек, двое из которых подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности Гонконга", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами один полицейский получил колото-резаную рану плеча.

Полиция Гонконга сегодня задержала более 70 участников незаконных протестных акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов, передает ТАСС.

Сотни демонстрантов собрались в среду в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй, протестуя против принятия парламентом Китая данного закона. Они разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта. В настоящее время стражи порядка продолжают операцию по разгону демонстрантов. С этой целью применялись слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Сегодня Гонконг отмечает 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет. Полиция запретила сторонникам оппозиционных сил проведение в этот день ежегодного уличного марша в поддержку демократии от парка "Виктория" к деловому центру, мотивируя это угрозой распространения коронавируса. По всему городу усилены меры безопасности, стражи порядка мобилизовали до 4 тыс. сотрудников.