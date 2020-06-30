Погода на завтра: обещают дожди
Завтра, 2 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером и ночью местами ожидаются кратковременные дожди, северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшеронском ночью 20-23, днем 29-33, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
Завтра в ряде горных и предгорных районов ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град. Восточный ветер местами усилится. Ночью 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.