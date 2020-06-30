Икрам Нур, автор для haqqin.az 14:04

Выступая в парламенте Пакистана 30 июня, премьер-министр страны Имран Хан заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что за нападением на здание биржи в Карачи, произошедшем накануне, стоит Индия. Утром 29 июня четверо мужчин припарковали машину неподалеку от входа в фондовую биржу в Карачи, после чего открыли огонь по охране и попытались проникнуть в здание. Через тридцать минут все они были ликвидированы полицейским спецназом. В результате отражения атаки террористов погибли полицейский и двое охранников биржи. Еще трое полицейских были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана», тесно связанная с RAW, внешней разведкой Индии. Тактика нападения на фондовую биржу в Карачи, крупнейшую и старейшую в Пакистане, поразительно напомнила аналогичную атаку на расположенное неподалеку китайское консульство в ноябре 2018 года. Как и в прошлый раз, у нападавших был с собой солидный запас продовольствия, ведь биржу планировалось не просто атаковать, а захватить вместе с большим количеством заложников. Молниеносное отражение атаки и стремительная ликвидация террористов означает только одно – к чему-то подобному в Исламабаде готовились. Что подтвердил в своем выступлении в местном парламенте и пакистанский премьер Имран Хан. По его словам, кабинет министров получил от разведки информацию о подготовке серии терактов в стране еще два месяца назад. И все это время правоохранительные органы находились в состоянии повышенной готовности. «Мы были полностью готовы, и я благодарю Бога… Мы все знаем, что самые могущественные армии и агентства мира не могут вовремя остановить подобные атаки - но у нас получилось, и это стало большой победой для нашей нации» - заявил он перед парламентариями.

Китай и все с ним связанное – в первую очередь инвестиции, а также инфраструктурные проекты китайско-пакистанского экономического коридора, являющегося стратегическим участком инициативы «Пояс и Путь», давно стали для белуджских сепаратистов в Пакистане целью номер один. После атаки китайского консульства два года назад местная полиция и знаменитая ISI, межведомственная разведка Пакистана, нанесли по подполью сепаратистов столь мощный удар, что руководство этой организации и их кураторы в Нью-Дели вынуждены были отдать приказ о консервации основной части ячеек и переходе их в «спящее» состояние. Сейчас ситуация изменилась, Пекин возобновляет свои проекты с Исламабадом, у него обострились отношения в районах спорных территорий с Индией, и в Нью-Дели решили, что пришла пора вновь разыграть карту «белуджского сепаратизма». «А причем здесь фондовая биржа в Карачи?» - спросят меня. Ответ прост - 40% ее акций через Шанхайскую фондовую биржу принадлежат Китаю. На ней же осуществляется оборот акций ряда китайских инвесторов в Пакистан, а конкретнее – в провинцию Синд. Многозначительно прозвучало и заявление представителя BLA Джидханда Белуджа, сделанное им после теракта для британской The Guardian. В нем он прямо сказал, что биржа в Карачи является важным институтом экономики Пакистана, которая «построена на беспощадной и хищнической эксплуатации ресурсов Белуджистана, к которой теперь активно присоединился и Китай». Кстати, история с терактом в Карачи получила неожиданное продолжение в Совете Безопасности ООН, в котором с 18 июня нынешнего года Индия заняла место непостоянного члена. Заявление Совбеза с осуждением случившегося, с которым эта организация выступает всегда, причем достаточно оперативно, было… отложено. В связи с тем, что министр иностранных дел Пакистана обвинил в произошедшем Индию, но, по мнению чиновников ООН, не представил при этом «необходимых доказательств».