Главу «Азерсу» вызвали в Милли Меджлис

В комитете Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии проходит заседание.

Как сообщает пресс-служба парламента, наряду с депутатами в заседании принимает участие и председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов. Проводятся обсуждения по решению проблемы, связанной с нехваткой воды.

Отметим, что haqqin.az ранее писал о проблеме нехватки воды и экологических проблемах Куры. О том, что обмеление главной водной артерии региона Южного Кавказа достигло критического уровня. Глобальное потепление, наблюдаемые в последние годы засухи и неправильное использование водных ресурсов привели к тому, что объем поступающей в Азербайджан воды из Куры снизился на 25%. И это отрицательно сказывается на флоре и фауне региона. По мнению специалистов, в случае продолжения обмеления в акватории реки резко изменится климат, из-за недостатка воды погибнут сельскохозяйственные посадки, станут невозможными многие виды хозяйственной деятельности.