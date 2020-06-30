Шамкирского чиновника уволили из-за обрезания
Представитель главы ИВ Шамкирского района Сулейман Гасанов уволен после попытки провести в селе Хулуф этого района торжество по случаю обрезания, сообщает Qafqazinfo.
«Соответствующим приказом главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова Сулейман Гасанов уволен с занимаемой должности за то, что вовремя не проинформировал Оперативный штаб и не предотвратил данную церемонию», - говорится в информации.
Напомним, 29 июня житель села Хулуф Шамкирского района Акпер Гарибов обратился в районное отделение полиции и сообщил, что хочет организовать торжество по случаю обрезания своего сына.
Гражданину разъяснили необходимость строгого соблюдения правил карантина, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров, сообщили о том, что нельзя совершать противоправные действия.
Однако, несмотря на это, Акпер Гарибов попытался организовать мероприятие во дворе своего дома в селе Хулуф. Сотрудники Шамкирского РОП пресекли это, участники мероприятия были доставлены в отделение. Они были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.