Убийство певца привело к гибели 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в эфиопском штате Оромия в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило Reuters со ссылкой местные власти.

"Мы не были готовы к такому развитию событий", - заявил официальный представитель правительства штата Гетачев Балча. Он добавил, что среди погибших есть как демонстранты, так и сотрудники службы безопасности.