Очередная незаконная вырубка деревьев: дело направили в прокуратуру

Сотрудниками Шахдагского национального парка выявлен факт вырубки 16 деревьев различной породы на территории лесничества Бум Габалинского отдела национального парка. Тем самым природе был нанесен ущерб в 4 218 манатов, говорится в сообщении Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в ходе разбирательства выяснилось, что деревья были вырублены жителями габалинского села Тиканы Асимом и Хидаятом Шафиевыми.

В отношении нарушителей составлен акт. Для дачи вопросу юридической оценки и принятия в отношении виновных законных мер собранные материалы направлены в Габалинскую районную прокуратуру.