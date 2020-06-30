Доктор Айдын Алиев: «Как человек, получающий пособие 190 манатов, может заплатить за тест 120 манатов?»

Как сообщает haqqin.az, доктор Айдын Алиев призвал Объединение по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) наладить в Азербайджане производство препарата «Фавипиравир», который очень эффективен при лечении больных COVID-19. Доктор Алиев также подготовил несколько предложений, которые, по его мнению, дадут 100%-ный положительный эффект в борьбе с распространением коронавируса в Азербайджане.

Заведующий отделением лучевой диагностики Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета врач-радиолог Айдын Алиев на своей странице в Facebook выдвинул ряд предложений по борьбе с распространением коронавируса в Азербайджане.

По мнению Айдына Алиева, все тесты на COVID-19, компьютерная томография и рентген-обследование должны быть бесплатными в государственных больницах, также должно быть обеспечено оказание этих услуг в частных клиниках по приемлемой цене. По словам А.Алиева, человек, который получает от государства материальную помощь в размере 190 манатов, не может платить 120 манатов за тесты.

Кроме того, врач призвал раздавать во всех общественных местах защитные маски: малоимущим людям - бесплатно, остальным – за деньги. Также врач выразил надежду, что в Азербайджане обеспеченные люди будут покупать маски малоимущим.

Доктор Алиев предлагает наладить и строгий контроль за соблюдением социальной дистанции в закрытых и открытых местах. По его мнению, нельзя допускать скопления людей более 2-3 человек. Также доктор Алиев говорит о необходимости ужесточения контроля за ношением защитных масок в общественном транспорте.

Врач-радиолог считает, что все остальные карантинные меры должны быть в обязательном порядке упразднены. По его мнению, нужно обеспечить людям возможность ездить в центры отдыха в районах, посещать пляжи и просто быть на свежем воздухе. Доктор Алиев говорит, что отсутствие всего этого ведет к ослаблению иммунитета.

Айдын Алиев утверждает, что если будет обеспечено выполнение всех этих предложений и строгое наказание тех, кто не носит масок и не соблюдает физической дистанции, то можно в кратчайшие сроки справиться проблемой коронавируса в Азербайджане.