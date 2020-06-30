Генпрокуратура требует вернуть Кочаряна за решетку
Генпрокуратура Армении направила сегодня в суд кассационную жалобу на освобождение экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи.
Напомним, 18 июня Апелляционный суд постановил выпустить Кочаряна из тюрьмы под залог в 2 млрд драмов (около $4 млн).
Как пишет Sputnik Армения, пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян сообщила о намерении ведомства обжаловать этот вердикт.
Как пишет news.am со ссылкой на советника генпрокурора Гора Абрамяна, кассационная жалоба уже зарегистрирована в суде.