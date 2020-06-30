В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступила информация о том, что в Агджабединском районе в селе Ходжавенд на скотобойне, принадлежащей ООО AGRO-MEAT, идет разделка и продажа мяса, не пригодного к употреблению. На основании этой информации были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проведенных мероприятий появились обоснованные подозрения на то, что представлявшийся полномочным представителем ООО AGRO-MEAT Намик Алекперов, Эхтирам Велиев, Джавид Исмаилов и другие занимаются продажей опасных для здоровья людей мясных продуктов.

Во время осмотра было обнаружено 6 тысяч 890 кг мясных продуктов, образцы которых были направлены в лабораторию Агентства пищевой безопасности и признаны непригодными к использованию.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 200.2,2 (попытка обмануть потребителя) и 200.2.3 УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются меры по установлению всех причастных к этим незаконным действиям лиц.