Пенсии и стипендии теперь можно получить во всех банкоматах без процентов

В период особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19 с целью управления плотностью граждан перед банкоматами трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсации, а также адресные государственные социальные выплаты с сегодняшнего дня выдаются в любом банке, а также в любом банкомате ООО «Азерпочт» или POS-терминале без взимания дополнительных процентов. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Согласно информации, это решение принято на основе соглашения между министерством, Центральным банком Азербайджана и Общественным объединением «Ассоциация банков Азербайджана».