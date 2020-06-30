В Европе изъяли рекордную 14-тонную партию амфетамина от ИГИЛ

В Италии финансовая полиция (Guardia di Finanza) изъяла рекордную 14-тонную партию амфетамина из 84 миллионов таблеток стоимостью более чем в миллиард евро. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

Партию наркотиков обнаружили в рамках комплексного расследования деятельности криминальных группировок, поставляющих наркотики в страны Европы. Полиция смогла отследить три контейнера, направляемых в порт Салерно в Южной Италии, в которых находились бумажные цилиндры для промышленного использования. Их задержали и направили на исследование.

Всего в контейнерах обнаружили более 40 цилиндров, сообщили в полиции. Их высота составляла около двух метров, диаметр — около 140 сантиметров. На обнаруженных внутри таблетках заметили символику «каптагона», которым обозначают «джихадистский наркотик», произведенный «Исламским государством». В полиции уточнили, что наркотик производится в Сирии, а средства с его продажи направляются на финансирование террористической деятельности. Полиция также показала видео, на котором запечатлено, как из вскрытых цилиндров высыпаются таблетки.

Около двух недель назад в том же порту в Салерно полиция задержала еще один контейнер с поддельной одеждой, в котором было спрятано 2,8 тонны гашиша и 190 килограммов амфетамина (более миллиона таблеток) с таким же символом «каптагон».