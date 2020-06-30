Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса

Исследователи обнаружили уже около 200 мутаций нового коронавируса, что указывает на продолжение адаптации COVID-2019 в организме человека, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Людмила Алимбарова.

«Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения. Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19», – передает ее слова ТАСС.

Алимбарова отметила, что у SARS-CoV-1 около шести изменений, у MERS-CoV – 350 изменений, а у нового коронавируса – около 200. «Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека», – сказала Алимбарова.

Существует точка зрения о том, что чем больше мутирует вирус, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, указала Алимбарова. «Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года», – пояснила она.