Переговоры Путина, Эрдогана и Роухани

Президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Ирана Хасан Роухани проводят встречу в формате видеоконференции, на которой обсуждается положение дел в Сирии.

Ожидается, что по итогам саммита "астанинской тройки" будет опубликовано совместное заявление.

Шестой саммит "астанинского формата" должен был пройти в Тегеране, однако он был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Иране не исключили, что очная встреча может состояться в Тегеране после переговоров в режиме онлайн, если ситуация с коронавирусом позволит.