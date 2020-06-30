Азербайджан может перехватить геоэкономическую инициативу концептуальный взгляд автора

Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, специально для haqqin.az

На основе своей транспортно-промышленной политики Азербайджан может выработать собственные подходы/модели трансрегиональной интеграции, привлекательные для других стран мира.

Если посмотреть на траекторию развития крупнейших международных транспортных коридоров (МТК), а ведущий проект на сегодня - китайский "Один пояс - один путь", становится очевидным, что из транспортно-логистического проекта он становится полноценной геоэкономической стратегией взаимодействия коридоров развития Евразии.

Но если с китайским проектом концептуальное наполнение остается за Пекином, то в случае с МТК "Север-Юг" место "идеолога" проекта вакантно. Москва не занимается его концептуальным осмыслением в качестве коридора развития или проекта трансрегиональной интеграции, сосредоточившись, прежде всего, на фактическом развитии инфраструктуры и логистики проекта.

"Север-Юг" - это своеобразный мост для трансляции технологий, практик управления и многосоставных проектов развития

Поэтому Азербайджан в состоянии перехватить эту идею и развить в рамках собственного не только модернизационного, но и внешнеполитического целеполагания.

Эта идея очень удобна, пластична с точки зрения переноса и абстрагирования концепции для других регионов мира. Конечно, расширение транспортно-промышленной политики до уровня оформления принципов трансрегиональной интеграции встречалось во множестве регионов мира. Однако Азербайджан может придать этому новый импульс, дополнив современными новаторскими элементами.

Нужно представить "Север-Юг" не только в форме конкретного воплощения магистрального планирования экономики в нашей части Евразии, но и как мост для трансляции технологий, практик управления и транснациональных многосоставных проектов развития с участием ресурсов глобального Юга (бассейна Индийского океана) и технологий и капиталов Севера (то есть Западной и Северной Европы). Проект лучшим образом ложится в качестве концептуального наполнения Баку своей политики "стыковочных" и диалоговых мостов, учитывая влияние Азербайджана на соседей в ЕАЭС-СНГ и шире - в рамках Движения неприсоединения.

Таким образом, МТК "Север-Юг" Баку может оформить в качестве собственного проекта региональной интеграции. И дело тут не в возможности вкладывать инвестиции, а в способности формулировать идеи.

В частности, трансрегиональная связность "Север-Юг" можно подвести к каспийской регионалистике как геоэкономическое обоснование проектов сопряжения промышленных агломераций Каспия. Очевидно, что есть необходимость найти подход к идеям самостоятельного развития региона, отвязав его от концептуальной привязки к китайскому "Один пояс - один путь". Разумеется, китайский проект имеет свое продуктивное содержание, но ему нужна региональная национальная альтернатива. И "Север-Юг" под эгидой Баку может стать таковым.

Причем очевидно, что вектор движения в данном направлении взят президентом Ильхамом Алиевым достаточно отчетливо. В недавних видеоконференциях с руководством Всемирного банка и Азиатского банка развития МТК "Север-Юг" упомянут в ряду важнейших наравне с традиционными темами - мелиорацией и диверсификацией экспорта. 

Расширение собственного экспорта и есть наполнение транспортных каналов национальной экономической энергией. Собственно к такому решению движутся все участники любых МТК. Хотя постепенно и малыми шагами.

МТК как стимул промышленного развития Азербайджана

Теперь о фактическом состоянии дел на МТК и его посткризисных перспективах. Одна из существенных проблем анализа перспектив международных транспортных коридоров в Азербайджане в множественности переменных, не связанных с национальной экономикой страны. Говоря проще - зависимость от грузопотока из Китая, ожидание выхода на должный уровень инфраструктуры Ирана, заинтересованность  промышленных агломераций Индии, которые могут формировать товаропоток для "Север-Юг", и в целом ежедневная зависимость логистики от стоимости сырьевых товаров.

недавно Ильхам Алиев упомянул "Север-Юг" как важнейшее стратегическое направление

Проблема МТК даже не в оценках перспектив, а в том, какие мы задаем цели проекту. Если мы понимаем МТК как стратегию коридора развития, то нам нужно описать причинно-следственные механизмы, необходимые для ускорения социально-экономического развития, а также допущения и риски, влияющие на качество данного механизма в достижении целей. В частности, один из рисков "Пояса-Пути" - это повышение закредитованности национальных экономик китайскими деньгами и общая техническая зависимость от КНР. Эту проблему не стоит преувеличивать для Азербайджана, заметно стремление Баку создать технологическую диверсификацию и буферы с опорой на разные платформы, с Запада и Востока, видно желание баланса не только в паре гигантов Huawei-Cisco, но и другими компаниями из Франции, России. Видна стратегия диверсификации инфраструктурных доноров. И это, в конечном итоге, будет влиять на результат, ощутимый для ключевых благополучателей - местного бизнеса и макроэкономических показателей государства.

Проблема в том, что трудно оценить заранее прогностический эффект опосредственного воздействия МТК на отрасли национальной экономики - известные методы слишком приблизительны и весьма расплывчаты. Оценка государственного воздействия лежит скорее в области реконструкции механизма реализации уже осуществленных изменений. Грубо говоря - по аналогии. Мы сюда вложили столько-то, эффект был такой-то. Данный "метод" плохо работает в предсказании новых тенденций: роли импортозамещения и развитии собственного рынка, включая индустриальное производство. В общем-то, с этим ничего не поделаешь, только государство может заполнить известный лаг между будущими доходами бизнеса и текущими инфраструктурными расходами.

Возьмем такой пример. Азербайджан планирует наращивать горнометаллургическую промышленность. Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. Там преобладают залежи цинка, содержание которого в руде составляет 4,27%. По результатам анализов еще советских специалистов, в состав руды входят ценнейшие для электронной промышленности кадмий, висмут, селен и теллур. Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, а доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд составят до 10 млрд манатов.

доходы от месторождения Филизчай могут составить около 10 млрд. манатов

Как быстро могут быть привлечены инвестиции для разработки этих и других месторождений цветных металлов Азербайджана, сказать трудно. Но ситуация может развиваться стремительно, потому как XXI век - это эпоха как раз глобальной цветной металлургии. К примеру, с переходом автомобильной промышленности на новые экологические стандарты "Евро-6" и "China-6" платина уступила место палладию в производстве катализаторов, в связи с чем образовался дефицит палладия, и цены на этот металл взлетели в прошлом году более чем в два раза. Соответственно, доступ к этим месторождениям у промышленных агломераций Китая, Индии, России должен быть обеспечен уже сегодня. Вот пример для развития МТК "Север-Юг" и его стыка с национальной горнорудной промышленностью.

Азербайджан стоит перед задачей расширения пропускной способности железных дорог, строительством новых автомагистралей, мостовых переходов и портовых сооружений -  все это напрямую связано, с одной стороны, со спросом на стальную продукцию, а с другой - расширяет транспортные возможности в направлении экспортных рынков, что явно не будет лишним в следующем цикле постпандемического роста. На его волне в Азербайджане можно вкладывать в сектор черной металлургии.

Еще один пример.

Совершенно в новом ракурсе может выглядеть традиционная для Азербайджана связка: Гянджинский глиноземный комбинат - химпром.

Согласно оценкам еще советского периода, Загликское месторождение алунита - крупнейшее по запасам в СНГ. Алунит – это минерал, представляющий собой водный сульфат калия и алюминия. Он может использоваться в качестве сырья для выпуска глинозема на линиях Гянджинского комбината. Поскольку в Азербайджане отсутствуют месторождения бокситов, предприятие испытывает проблемы с сырьем и зачастую вынужденно простаивает.

Проблема в том, что переработка алунита (выпуска сульфата аммония и сульфата калия) сопряжена с выходом серной кислоты. В советский период от этой идеи отказались. Однако теперь, с 2019 года, в Азербайджане функционирует предприятие, которое может использовать серную кислоту для получения группы сельхозудобрений - новый карбамидный завод в Сумгаите, его мощность составляет 600-650 тыс. тонн в год. За четыре месяца 2020 года поставки азотных удобрений из Азербайджана превысили 50 тыс. тонн карбамида и сульфата аммония. Таким образом, кроме удобрений, Азербайджан может вывозить серную кислоту как на экспорт, так и для нужд собственной промышленности. Один из крупнейших в мире потребителей серной кислоты - предприятия Индии.

карбамидный завод в Сумгаите

Иными словами, развитие МТК нужно включить в контекст других мер или политик Азербайджана (от отраслевых до региональных), ни в коем случае не изолируя рамками исключительно отрасли транспорта. 

Отсюда мы должны постулировать изучение сложных причинно-следственных цепочек, включения МТК в экономику страны, не имеющих явного прямого эффекта. Скажем, если брать традиционное представление: здесь построим региональную дорогу, появятся кафе, станции техобслуживания, зоны отдыха - это прямой эффект. А новые объекты туризма или новое агрохозяйство в прилегающем районе - это можно только подразумевать, но заложить в бюджет меры их поддержки нужно гарантировано для мультипликации эффектов. Таким образом, эффекты МТК будут масштабироваться.

Между Дели и Москвой

Как чисто транспортный проект "Север-Юг" развивается медленно, трудности и достижения в Иране хорошо известны. Интенсивность внимания к проекту со стороны Москвы и Дели заметно повышается.

В начале 2020 года Индия удвоила бюджетное финансирование иранского порта Чабахар (до $14 млн в год). В январе, впервые за 79 лет, из Волгограда по Волге отправлена фуражная кукуруза в Иран - стало возможным благодаря потеплению климата, отсутствию льда на реке. Причем всего из Волгоградской области в прошлом году было отправлено 53 судна в Иран, Турцию, Израиль.

В том же Волгограде на месте советского "Химпрома" к 2022 году открывают метаноловый завод (инвесторы Газпром, Роснано, Mitubishi, на базе катализа Haldor Topsoe). Экспорт также планируют по Волге.

Одно из значимых подтверждений важности стратегии "Север-Юг" в Москве - учреждение правительством РФ «Дирекции международных транспортных коридоров», призванной осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение проекта (решение в рамках Комплекса мер по развитию транзитного потенциала Международного транспортного коридора МТК "Север-Юг", утверждённого 14 февраля 2020 г. первым вице-премьером Белоусовым).

Интересный нюанс по российскому автокоридору МТК "Север Юг". Из всей группы проектов, получающих приоритетное финансирование, в рамках нацпроекта "План модернизации магистральной инфраструктуры" (это шесть-семь проектов по стране), три проекта - фактически в коридоре МТК.

Прежде всего Р-217 «Кавказ» на участке в Дагестане, стыкующийся с новым автобаном до Баку. Его финансирование перенесено с 2022 на 2020 год, также в этом году предлагается ввести в эксплуатацию путепровод через железную дорогу в Саратовской области на автотрассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, финансирование по которому вырастет в 2020 году на 481 млн руб. Бюджет работ на участках трассы М-10 «Скандинавия» от Петербурга через Выборг до границы с Финляндией вырастет на 500 млн руб, до 4,4 млрд руб в 2021 году.

в концепции "Север-Юг" нет конфликтов или противопоставлений с другими проектами

Российские уголь, пшеница, пиломатериалы со временем могут из инъекций отдельных контрактов, отправляемых как альтернатива экспорту черноморских портов, стать магистральными группами товаров в наземном коридоре наравне с азербайджанской нефтью, химией, в адрес Индии, а им навстречу в Россию и Европу отправится продукция агропереработки, текстиля и полимерной химии из Азербайджана.

В концепции "Север-Юг" нет конфликтов или противопоставлений с другими проектами.

По сути, формальное направление грузопотока не имеет столь большого значения как связность экономического взаимодействия с участием Азербайджана и стран-партнеров. Приведем такой пример, объем грузоперевозок из РФ в Азербайджан всеми видами транспорта доходит до 8 млн тонн (6,24 млн по ж.д.). При этом большая часть российского транзита через Азербайджан идет не в Иран, а в Турцию с использованием ж.д. магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Эти поставки также включены в идеологию "Север-Юг" составляющей частью.

Объединяя на себе в качестве узлового центра товаропотоки с разных направлений, Азербайджан создаст условия для будущего становления глобально значимых экономических кластеров на своей территории.

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